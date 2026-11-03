Словенский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич набрал 42 очка в матче против «Майами Хит», который его команда выиграла со счетом 138:117. Также он записал на свой счет 13 результативных передач и семь подборов, сообщает The Guardian.

Оценка Адетокумбо

Яннис Адетокумбо после матча высоко оценил игру Дончича. По его словам, словенец является одним из лучших снайперов в истории баскетбола и может претендовать на звание лучшего всех времен, а не только среди действующих игроков.

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Результативный старт сезона

После матча с «Хит» средний показатель Дончича в нынешнем сезоне составляет 38,3 очка за игру — это лучший результат в НБА. В пяти последних матчах он в среднем набирал 43,4 очка.

«Лейкерс» начали сезон с шести побед в восьми играх. Средний показатель Дончича за карьеру — 29,32 очка за матч; по этому критерию он уступает лишь Майклу Джордану с 30,12 очка и Уилту Чемберлену с 30,07 очка. В списке самых результативных игроков в истории НБА Дончич занимает 165-е место с 15 289 очками. Ему 27 лет.

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