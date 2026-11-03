Баскетболіст Дончич набрав 42 очки у перемозі Лейкерс над Гіт — The Guardian

Словенський баскетболіст «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич набрав 42 очки у матчі проти «Маямі Гіт», який його команда виграла з рахунком 138:117. Також він записав до активу 13 результативних передач і сім підбирань, повідомляє The Guardian.

Оцінка Адетокумбо

Янніс Адетокумбо після матчу високо оцінив гру Дончича. За його словами, словенець є одним із найкращих снайперів в історії баскетболу та може претендувати на звання найкращого з усіх часів, а не лише серед чинних гравців.

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Результативний старт сезону

Після матчу з «Гіт» середній показник Дончича в нинішньому сезоні становить 38,3 очка за гру — це найкращий результат у НБА. У п’яти останніх матчах він у середньому набирав 43,4 очка.

«Лейкерс» розпочали сезон із шістьма перемогами у восьми іграх. Середній показник Дончича за кар’єру — 29,32 очка за матч; за цим критерієм він поступається лише Майклу Джордану з 30,12 очка та Вілту Чемберлену з 30,07 очка. У списку найрезультативніших гравців в історії НБА Дончич посідає 165-те місце з 15 289 очками. Йому 27 років.

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