30-letni napastnik hiszpańskiego klubu piłkarskiego „Tenerife” Jesús de Miguel zmarł po poważnym zderzeniu z bramkarzem „Andorry” Jesúsem Ovono podczas meczu drugiej ligi hiszpańskiej.

W wyniku zderzenia piłkarz otrzymał uderzenie w klatkę piersiową, po czym doszło do zatrzymania akcji serca. O śmierci zawodnika poinformował dział prasowy klubu „Tenerife”.

Incydent podczas meczu „Tenerife” – „Andorra”

Tragiczny incydent miał miejsce w doliczonym czasie gry. Ovono wyszedł daleko z bramki, aby przechwycić piłkę, i podczas walki o piłkę zderzył się z de Miguelem, uderzając go kolanem w klatkę piersiową. Piłkarz „Tenerife” upadł na murawę i stracił przytomność.

Lekarze udzielili mu pomocy bezpośrednio na boisku, po czym został przewieziony do szpitala. Podczas transportu u de Miguela doszło do zatrzymania akcji serca, jednak lekarzom udało się przywrócić puls i oddech. Piłkarz pozostawał na oddziale intensywnej terapii w stanie krytycznym.

W nocy z 2 na 3 listopada klub „Tenerife” poinformował o pogorszeniu się stanu neurologicznego napastnika. Rano klub ogłosił jego śmierć.

Z powodu tej nadzwyczajnej sytuacji mecz „Tenerife” – „Andora” został przerwany. W momencie zdarzenia drużyny grały remisowo 2:2.

Jesús de Miguel: co wiadomo o piłkarzu

Jesús de Miguel dołączył do „Tenerife” w zeszłym roku. W swojej karierze występował również w wielu innych hiszpańskich klubach.

Przed dołączeniem do „Tenerife” Jesús grał w „Castellón”. Kwota jego transferu zeszłego lata wyniosła 600 tysięcy euro. W bieżącym sezonie rozegrał zaledwie sześć meczów w Segunda División.

Informację tę podano z odwołaniem do oficjalnego profilu „Tenerife” na Instagramie.

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