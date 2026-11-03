30-letni piłkarz z Teneryfy zmarł po uderzeniu w klatkę piersiową podczas meczu w Hiszpanii
30-letni napastnik hiszpańskiego klubu piłkarskiego „Tenerife” Jesús de Miguel zmarł po poważnym zderzeniu z bramkarzem „Andorry” Jesúsem Ovono podczas meczu drugiej ligi hiszpańskiej.
W wyniku zderzenia piłkarz otrzymał uderzenie w klatkę piersiową, po czym doszło do zatrzymania akcji serca. O śmierci zawodnika poinformował dział prasowy klubu „Tenerife”.
Incydent podczas meczu „Tenerife” – „Andorra”
Tragiczny incydent miał miejsce w doliczonym czasie gry. Ovono wyszedł daleko z bramki, aby przechwycić piłkę, i podczas walki o piłkę zderzył się z de Miguelem, uderzając go kolanem w klatkę piersiową. Piłkarz „Tenerife” upadł na murawę i stracił przytomność.
Lekarze udzielili mu pomocy bezpośrednio na boisku, po czym został przewieziony do szpitala. Podczas transportu u de Miguela doszło do zatrzymania akcji serca, jednak lekarzom udało się przywrócić puls i oddech. Piłkarz pozostawał na oddziale intensywnej terapii w stanie krytycznym.
W nocy z 2 na 3 listopada klub „Tenerife” poinformował o pogorszeniu się stanu neurologicznego napastnika. Rano klub ogłosił jego śmierć.
Z powodu tej nadzwyczajnej sytuacji mecz „Tenerife” – „Andora” został przerwany. W momencie zdarzenia drużyny grały remisowo 2:2.
Jesús de Miguel: co wiadomo o piłkarzu
Jesús de Miguel dołączył do „Tenerife” w zeszłym roku. W swojej karierze występował również w wielu innych hiszpańskich klubach.
Przed dołączeniem do „Tenerife” Jesús grał w „Castellón”. Kwota jego transferu zeszłego lata wyniosła 600 tysięcy euro. W bieżącym sezonie rozegrał zaledwie sześć meczów w Segunda División.
Informację tę podano z odwołaniem do oficjalnego profilu „Tenerife” na Instagramie.
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