30-летний футболист «Тенерифе» скончался после удара в грудь во время матча в Испании

30-летний нападающий испанского футбольного клуба «Тенерифе» Хесус де Мигель скончался после тяжелого столкновения с вратарем «Андорры» Хесусом Овоно во время матча второго дивизиона чемпионата Испании.

В результате столкновения футболист получил удар в грудь, после чего у него остановилось сердце. О смерти игрока сообщила пресс-служба «Тенерифе».

Инцидент в матче «Тенерифе» — «Андорра»

Трагический эпизод произошел в компенсированное время встречи. Овоно вышел далеко из ворот, чтобы перехватить мяч, и во время борьбы столкнулся с де Мигелем, ударив его коленом в грудь. Футболист «Тенерифе» упал на газон и потерял сознание.

Медики оказали игроку помощь прямо на поле, после чего его доставили в больницу. Во время транспортировки у де Мигеля произошла остановка сердца, однако врачам удалось восстановить пульс и дыхание. Футболист оставался в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

В ночь на 3 ноября «Тенерифе» сообщил об ухудшении неврологического состояния нападающего. Утром клуб объявил о его смерти.

Из-за чрезвычайной ситуации матч «Тенерифе» — «Андорра» был прерван. На момент инцидента команды играли вничью 2:2.

Хесус де Мигель: что известно об игроке

Хесус де Мигель присоединился к «Тенерифе» в прошлом году. За свою карьеру он также выступал за ряд других испанских клубов.

До перехода в «Тенерифе» Хесус играл за «Кастельон». Сумма его трансфера прошлым летом составила 600 тысяч евро. В текущем сезоне он сыграл всего шесть матчей в Сегунде.

Об этом сообщается со ссылкой на официальную страницу «Тенерифе» в Instagram.

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