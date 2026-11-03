特内里费队一名30岁的足球运动员在西班牙的一场比赛中胸部遭到撞击后身亡

西班牙足球俱乐部“特内里费”的30岁前锋赫苏斯·德·米格尔，在西班牙乙级联赛的一场比赛中与“安道尔”队门将赫苏斯·奥沃诺发生激烈碰撞后身亡。

在这次碰撞中，该球员胸部受到重击，随后心脏骤停。特内里费俱乐部新闻处通报了该球员的死讯。

“特内里费”对阵“安道尔”比赛中的意外事件

这起悲剧发生在比赛的伤停补时阶段。奥沃诺为拦截皮球远出球门，在争抢过程中与德·米格尔相撞，膝盖撞中了他的胸部。 这位“特内里费”球员倒在草坪上并失去意识。

医护人员在球场上对他进行了紧急救治，随后将其送往医院。在转运途中，德·米格尔发生了心脏骤停，但医生成功恢复了他的脉搏和呼吸。 该球员随后被送入重症监护室，病情危重。

11月3日凌晨，“特内里费”俱乐部通报称该前锋的神经系统状况恶化。当天上午，俱乐部宣布其不幸去世。

由于这一突发事件，“特内里费”对阵“安道尔”的比赛被中止。事发时，双方战成2:2平局。

赫苏斯·德·米格尔：关于这位球员的已知信息

赫苏斯·德·米格尔于去年加盟“特内里费”。在其职业生涯中，他还曾效力于多家其他西班牙俱乐部。

在加盟“特内里费”之前，赫苏斯曾效力于“卡斯特利翁”。去年夏天，他的转会费为60万欧元。在本赛季，他仅在西乙联赛中出场6次。

据“特内里费”官方Instagram账号报道。

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