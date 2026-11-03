Były gracz NBA Marcin Gortat sceptycznie ocenił perspektywy Jeremy’ego Sochana po jego przejściu do Texas Legends w NBA G League. Jak podaje Interia Sport, Gortat stwierdził, że jest na 99% pewien, iż przejście do G League nie pomoże 23-letniemu koszykarzowi wrócić do NBA.

Ocena Gortata

Gortat, który spędził w NBA 12 sezonów, powiedział w podcaście „Cały ten Majdan”, że w pierwszych latach kariery Sochanowi wiele wybaczano. Jego zdaniem z każdym kolejnym sezonem zawodnik powinien był wykazywać postęp fizyczny i stawać się bardziej profesjonalny poza boiskiem.

Były koszykarz wskazał również czynniki, które, w jego przekonaniu, wpłynęły na obecną sytuację Sochana. Wspomniał o kontuzjach oraz eksperymentach trenerów z pozycją zawodnika: Sochan był wykorzystywany jako rozgrywający, niski skrzydłowy, a nawet środkowy. Według oceny Gortata brak stałej pozycji odbił się na rzucie koszykarza, a kontuzje mogły zmniejszyć jego przewagę fizyczną.

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Ścieżka kariery Sochana

24 października Sochan został zawodnikiem Texas Legends — zespołu NBA G League. Według danych publikacji w lutym 2026 roku został zwolniony z San Antonio Spurs, po czym dołączył do New York Knicks i zdobył z klubem tytuł mistrza NBA.

Po zakończeniu kontraktu Sochan otrzymał niegwarantowaną umowę z Portland Trail Blazers, lecz klub zakończył współpracę przed rozpoczęciem sezonu 2026/2027. Jednocześnie Interia Sport zaznacza, że niektórym zawodnikom udało się przejść z G League do mistrzostwa NBA. Jako przykłady publikacja wskazuje Gary’ego Paytona II, Alexa Caruso, Freda VanVleeta i P. J. Tuckera.

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