Бывший игрок НБА Марцин Гортат скептически оценил перспективы Джереми Сохана после его перехода в Texas Legends в NBA G League. Как сообщает Interia Sport, Гортат заявил, что на 99% уверен: переход в G League не поможет 23-летнему баскетболисту вернуться в НБА.

Оценка Гортата

Гортат, проведший в НБА 12 сезонов, сказал в подкасте «Cały ten Majdan», что в первые годы карьеры Сохану многое прощали. По его мнению, с каждым следующим сезоном игрок должен был демонстрировать физический прогресс и становиться более профессиональным вне площадки.

Экс-баскетболист также назвал факторы, которые, по его убеждению, повлияли на нынешнее положение Сохана. Он упомянул травмы и эксперименты тренеров с позицией игрока: Сохана использовали как разыгрывающего, лёгкого форварда и даже центрового. По оценке Гортата, отсутствие постоянной позиции сказалось на броске баскетболиста, а травмы могли уменьшить его физическое преимущество.

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Карьерный путь Сохана

24 октября Сохан стал игроком Texas Legends — команды NBA G League. По данным издания, в феврале 2026 года его отчислили из San Antonio Spurs, после чего он присоединился к New York Knicks и завоевал с клубом титул чемпиона НБА.

После завершения контракта Сохан получил негарантированное соглашение с Portland Trail Blazers, однако клуб прекратил сотрудничество до начала сезона 2026/2027. В то же время Interia Sport отмечает, что отдельным игрокам удалось пройти путь от G League до чемпионства в НБА. В качестве примеров издание приводит Гэри Пэйтона II, Алекса Карузо, Фреда Ванвлита и Пи Джея Такера.

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