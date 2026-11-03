前NBA球员马尔钦·戈塔特对杰里米·索汉转会至NBA G League球队Texas Legends后的前景持怀疑态度。据Interia Sport报道，戈塔特表示，他99%确信，转战G League不会帮助这名23岁的篮球运动员重返NBA。

戈塔特的评价

戈塔特在NBA征战了12个赛季。他在“Cały ten Majdan”播客中表示，索汉在职业生涯早期得到了很多宽容。在他看来，随着每一个赛季的推进，这名球员本应展现身体方面的进步，并在场外变得更加职业。

这名前篮球运动员还列举了他认为影响索汉目前处境的因素。他提到了伤病以及教练对球员位置的尝试：索汉曾被安排担任控球后卫、小前锋，甚至中锋。戈塔特认为，缺乏固定的位置影响了这名篮球运动员的投篮，而伤病可能削弱了他的身体优势。

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索汉的职业道路

10月24日，索汉成为Texas Legends的一员，该队是NBA G League球队。据该媒体报道，2026年2月他被San Antonio Spurs裁掉，随后加盟New York Knicks，并随该俱乐部赢得NBA总冠军。

合同结束后，索汉与Portland Trail Blazers获得了一份无保障合同，但该俱乐部在2026/2027赛季开始前终止了合作。同时，Interia Sport指出，一些球员成功从G League走向NBA总冠军。该媒体列举的例子包括加里·佩顿二世、亚历克斯·卡鲁索、弗雷德·范弗利特和P. J. 塔克。

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