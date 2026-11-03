英格兰轮椅橄榄球联盟队在澳大利亚卧龙岗以134比0击败美国队，提前锁定2026年世界杯半决赛席位。英格兰队在Wollongong Entertainment Arena攻入23次达阵，BBC体育报道。

三名球员各完成四次达阵

英格兰队队长梅森·比灵顿，以及克里斯·海恩斯和路易斯·多明戈斯各完成四次达阵。多明戈斯此前曾效力于葡萄牙国家篮球队，这是他在本届赛事中的首场比赛。英格兰队共有八名球员在比赛中得分。

芬利·奥尼尔被评为本场最佳球员。他得到38分，完成两次达阵和15次加分踢。赛后，比灵顿给球队的表现打了至少10分中的7分。他指出，球员们遵循了球队在整个星期训练的原则。

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对手将在小组赛后确定

英格兰将在半决赛对阵法国或东道主澳大利亚。两队也都确保晋级淘汰赛：法国以120比10大胜新西兰，澳大利亚以104比24击败苏格兰。法国队和澳大利亚队将于周五交锋，以确定各自小组的第一名。

爱尔兰在另一场比赛中以68比28击败威尔士，也晋级半决赛。在小组赛最后一场比赛中，爱尔兰将在卧龙岗对阵英格兰。英格兰队在此前四届轮椅橄榄球联盟世界杯中均闯入决赛。

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