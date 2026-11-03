Londyński West Ham zwolnił głównego trenera Nuno Espírito Santo po nieudanym starcie zespołu w Championship. Informuje o tym BBC Sport.

Praca w klubie od września 2025 roku

52-letni Nuno Espírito Santo pełnił funkcję głównego trenera West Hamu od września 2025 roku. W ubiegłym sezonie zespół pod jego kierownictwem spadł z Premier League.

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Przed rozpoczęciem obecnego sezonu londyński klub był powszechnie uważany za jednego z faworytów do bezpośredniego awansu do Premier League. West Ham zajmuje obecnie ósme miejsce w tabeli Championship i traci sześć punktów do lidera, Middlesbrough.

Dwie kolejne porażki u siebie

W sześciu ostatnich meczach zespół odniósł tylko dwa zwycięstwa, a dwa poprzednie spotkania u siebie zakończyły się porażkami. Najpierw West Ham przegrał z Southampton 2:3, a w sobotę uległ West Bromwich Albion 1:2.

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