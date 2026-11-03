Лондонский «Вест Хэм» уволил главного тренера Нуну Эшпириту Санту после неудачного старта команды в Чемпионшипе. Об этом сообщает BBC Sport.

Работа в клубе с сентября 2025 года

52-летний Нуну Эшпириту Санту занимал должность главного тренера «Вест Хэма» с сентября 2025 года. В прошлом сезоне под его руководством команда вылетела из Премьер-лиги.

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Перед началом нынешнего сезона лондонский клуб широко считали одним из фаворитов на автоматическое повышение в Премьер-лигу. Сейчас «Вест Хэм» занимает восьмое место в таблице Чемпионшипа и отстаёт от лидера — «Мидлсбро» — на шесть очков.

Два домашних поражения подряд

В шести последних матчах команда одержала лишь две победы, а два предыдущих домашних поединка завершились поражениями. Сначала «Вест Хэм» уступил «Саутгемптону» со счётом 2:3, а в субботу проиграл «Вест Бромвич Альбион» — 1:2.

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