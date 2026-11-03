Formuła 1 poinformowała zespoły, że zaplanowane rundy w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich powinny odbyć się zgodnie z harmonogramem mimo niestabilności na Bliskim Wschodzie. Informuje o tym TimesLIVE, powołując się na komunikat Formuły 1 skierowany do zespołów, z którym zapoznał się ESPN.

Końcowe rundy sezonu

Sezon Formuły 1 w 2026 roku ma zakończyć się dwoma rundami w regionie. Grand Prix Kataru na torze Lusail zaplanowano na 29 listopada, a Grand Prix Abu Zabi na torze Yas Marina w ZEA — na 6 grudnia.

Komunikat Formuły 1 był reakcją na wycofanie się Yamahy z udziału w wyścigu MotoGP, który miał odbyć się w ten weekend w Katarze. Jednocześnie zespołom Formuły 1 doradzono, aby nie wygłaszały publicznych oświadczeń dotyczących sytuacji wokół wojny w Iranie.

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Kontakty z władzami i plan awaryjny

Według ESPN przedstawiciele Formuły 1 pozostają w stałym kontakcie z odpowiednimi władzami Kataru i ZEA. Organizatorzy otrzymali zapewnienia dotyczące bezpieczeństwa rozegrania wyścigów w obecnych warunkach.

Formuła 1 ma również wariant awaryjny: jeśli rundy na Bliskim Wschodzie trzeba będzie odwołać, wyścig 6 grudnia może odbyć się we włoskiej Imoli. Tytuł mistrza wśród kierowców już przed czasem zdobył 20-letni Kimi Antonelli z Mercedesa — na cztery wyścigi przed końcem sezonu.

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