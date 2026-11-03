Формула-1 сообщила командам, что запланированные этапы в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах должны состояться по графику, несмотря на нестабильность на Ближнем Востоке. Об этом сообщает TimesLIVE со ссылкой на обращение Формулы-1 к командам, которое видел ESPN.

Финальные этапы сезона

Сезон Формулы-1 2026 года должен завершиться двумя этапами в регионе. Гран-при Катара на трассе «Лусаил» запланирован на 29 ноября, а Гран-при Абу-Даби на автодроме «Яс-Марина» в ОАЭ — на 6 декабря.

Сообщение Формулы-1 стало реакцией на отказ Yamaha от участия в гонке MotoGP, которая должна была состояться в эти выходные в Катаре. В то же время командам Формулы-1 посоветовали не делать публичных заявлений о ситуации вокруг войны в Иране.

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Контакты с властями и резервный план

По данным ESPN, представители Формулы-1 постоянно контактируют с соответствующими органами власти Катара и ОАЭ. Организаторы получили заверения в безопасности проведения гонок в текущих условиях.

У Формулы-1 также есть резервный вариант: если ближневосточные этапы придется отменить, гонку 6 декабря могут провести в итальянской Имоле. Чемпионский титул среди пилотов уже досрочно завоевал 20-летний Кими Антонелли из Mercedes — за четыре гонки до окончания сезона.

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