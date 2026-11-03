Puchar Azji w piłce nożnej 2027 w Arabii Saudyjskiej został przełożony z powodu serii śmiertelnych ataków na ten kraj. Turniej początkowo planowano rozegrać od 7 stycznia do 5 lutego, jednak został przeniesiony na okres od 23 grudnia 2027 roku do 21 stycznia 2028 roku, informuje BBC Sport.

Decyzja Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej

Azjatycka Konfederacja Piłkarska oświadczyła, że przełożenie jest związane z wyjątkowymi okolicznościami wynikającymi z rozwoju sytuacji w regionie. Wśród przyczyn AFC wskazała istotne trudności logistyczne i zakłócenia w podróżach.

Konfederacja poinformowała również, że nowe terminy turnieju zostaną przedłożone FIFA do zatwierdzenia.

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Atak na lotnisko w Rijadzie

Według BBC Sport, w październiku atak rakietowy jemeńskiego ruchu Huti na lotnisko w Rijadzie zabił 13 osób, a ponad 300 zostało rannych.

W ostatnim czasie w Arabii Saudyjskiej odwołano również szereg wydarzeń. Wśród nich jest pokazowe wydarzenie tenisowe Six Kings Slam, które miało się odbyć w Rijadzie.

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