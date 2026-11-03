Кубок Азии по футболу 2027 года в Саудовской Аравии перенесли из-за серии смертоносных атак на страну. Турнир первоначально планировали провести с 7 января по 5 февраля, однако его перенесли на период с 23 декабря 2027 года по 21 января 2028 года, сообщает BBC Sport.

Решение Азиатской футбольной конфедерации

Азиатская футбольная конфедерация заявила, что перенос связан с исключительными обстоятельствами из-за развития ситуации в регионе. Среди причин в AFC назвали существенные логистические трудности и перебои в поездках.

Конфедерация также сообщила, что новые даты турнира будут представлены на утверждение ФИФА.

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Атака на аэропорт Эр-Рияда

По данным BBC Sport, в октябре ракетный удар йеменского движения хуситов по аэропорту Эр-Рияда убил 13 человек, еще более 300 получили ранения.

В последнее время в Саудовской Аравии также отменили ряд мероприятий. Среди них — показательное теннисное мероприятие Six Kings Slam, которое должны были провести в Эр-Рияде.

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