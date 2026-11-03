W półfinale mistrzostw świata kobiet U-17 w piłce nożnej w Maroku znalazły się reprezentacje Nigerii, Brazylii, Japonii i KRLD. Po raz pierwszy w historii turnieju wśród czterech najsilniejszych drużyn nie będzie ani jednej przedstawicielki Europy, informuje Premium Times.

Nigeria pokonała aktualne mistrzynie

Nigeria i KRLD wyszły z grupy B. Ich bezpośrednie spotkanie w fazie grupowej zakończyło się zwycięstwem nigeryjskiej drużyny 3:1. Ta porażka była pierwszą dla reprezentacji KRLD w turniejach finałowych od ośmiu lat.

KRLD ma największe doświadczenie w występach w półfinałach tego turnieju — sześć. Japonia przed obecną edycją trzykrotnie docierała do tego etapu, a Brazylia i Nigeria — po jednym razie. Łącznie obecne półfinalistki mają 11 występów w najlepszej czwórce.

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Rekordy turnieju

Napastniczka KRLD Yu Jong Hyang zdobyła 15 bramek na mistrzostwach świata w 2025 i 2026 roku i, według publikacji, została najskuteczniejszą piłkarką w historii kobiecego mundialu U-17. Zdobyła osiem goli w wygranym przez KRLD ubiegłorocznym turnieju i dołożyła kolejnych siedem w Maroku.

Najlepszą asystentką obecnej edycji jest Brazylijka Grace Kelly: ma na koncie trzy gole i pięć asyst. Bramkarka Brazylii Nati oraz obrończyni Iza Rech rozegrały wszystkie 519 minut swojej drużyny. Japonia przed półfinałem straciła tylko jednego gola — najmniej ze wszystkich uczestniczek turnieju.

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