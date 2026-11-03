Європа вперше не матиме представництва у півфіналі ЧС U-17 — Premium Times Nigeria

На жіночому чемпіонаті світу з футболу U-17 у Марокко до півфіналу вийшли збірні Нігерії, Бразилії, Японії та КНДР. Уперше в історії змагання серед чотирьох найсильніших команд не буде жодної представниці Європи, повідомляє Premium Times.

Нігерія обіграла чинних чемпіонок

Нігерія та КНДР вийшли з групи B. Їхня очна зустріч на груповому етапі завершилася перемогою нігерійської команди з рахунком 3:1. Ця поразка стала для збірної КНДР першою на фінальних турнірах за вісім років.

КНДР має найбільший досвід виступів у півфіналах цього турніру — шість. Японія до нинішнього розіграшу тричі доходила до цієї стадії, а Бразилія та Нігерія — по одному разу. Загалом нинішні півфіналістки мають 11 виходів до четвірки найкращих.

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Рекорди турніру

Нападниця КНДР Ю Чон Хян забила 15 м'ячів на чемпіонатах світу 2025 і 2026 років та, за даними видання, стала найрезультативнішою футболісткою в історії жіночого мундіалю U-17. Вона відзначилася вісьмома голами у переможному для КНДР торішньому турнірі та забила ще сім у Марокко.

Найкращою асистенткою поточного розіграшу є бразилійка Грейсе Келлі: на її рахунку три голи та п'ять результативних передач. Воротарка Бразилії Наті та захисниця Іза Рех провели на полі всі 519 хвилин своєї команди. Японія перед півфіналом пропустила лише один м'яч — найменше серед усіх учасниць турніру.

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