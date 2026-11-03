В полуфинал женского чемпионата мира по футболу U-17 в Марокко вышли сборные Нигерии, Бразилии, Японии и КНДР. Впервые в истории турнира среди четырех сильнейших команд не будет ни одной представительницы Европы, сообщает Premium Times.

Нигерия обыграла действующих чемпионок

Нигерия и КНДР вышли из группы B. Их очная встреча на групповом этапе завершилась победой нигерийской команды со счетом 3:1. Это поражение стало для сборной КНДР первым на финальных турнирах за восемь лет.

КНДР имеет наибольший опыт выступлений в полуфиналах этого турнира — шесть. Япония до нынешнего розыгрыша трижды доходила до этой стадии, а Бразилия и Нигерия — по одному разу. В общей сложности нынешние полуфиналистки имеют 11 выходов в четверку сильнейших.

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Рекорды турнира

Нападающая КНДР Ю Чон Хян забила 15 мячей на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов и, по данным издания, стала самой результативной футболисткой в истории женского мундиаля U-17. Она забила восемь голов на прошлогоднем турнире, который выиграла КНДР, и добавила еще семь в Марокко.

Лучшей ассистенткой текущего розыгрыша является бразильянка Грейсе Келли: на ее счету три гола и пять результативных передач. Вратарь Бразилии Нати и защитница Иза Рех провели на поле все 519 минут своей команды. Япония перед полуфиналом пропустила лишь один мяч — меньше всех среди участниц турнира.

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