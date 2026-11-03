Сборные Норвегии, Дании, Швеции, Латвии и Чехии не будут играть против России на чемпионате мира по хоккею среди мужчин 2027 года в Германии. Национальные федерации объяснили это решение соображениями безопасности спортсменов и тренеров, а также геополитической напряжённостью, сообщает The Moscow Times.

Позиция федераций

Норвежская хоккейная федерация заявила, что её команда, исходя из текущей ситуации и имеющейся информации, не сыграет с Россией на турнире в мае 2027 года. При этом норвежцы проведут другие матчи группового этапа по расписанию. Федерация также подчеркнула, что поддерживает отстранение России от международных соревнований, пока продолжается война против Украины.

Глава Датского хоккейного союза Хенрик Бах Нильсен заявил, что сборная Дании не видит возможности играть против России при нынешних обстоятельствах. Глава Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон сообщил, что Швеция согласовала это решение с несколькими другими странами. Норвегия, Дания и Швеция подтвердили участие в других матчах чемпионата.

Латвийская хоккейная федерация заявила, что решительно выступает против возвращения России к соревнованиям. Её позиция заключается в том, что латвийские сборные не будут играть ни против России, ни против Беларуси, пока продолжается война России против Украины. Чешская хоккейная ассоциация также присоединилась к позиции других европейских федераций.

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Решение CAS и реакция спонсоров

На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд разрешил России вновь участвовать в турнирах Международной федерации хоккея, отменив предыдущее решение IIHF об отстранении российских команд после вторжения России в Украину в 2022 году.

Решение CAS вызвало сопротивление среди европейских хоккейных федераций, городов-хозяев и коммерческих партнёров. Финская хоккейная ассоциация заявила, что будет использовать все доступные средства, чтобы не допустить Россию к международным соревнованиям. Компания AJ Products сообщила о намерении прекратить спонсорство чемпионата мира 2027 года, а Nokian Tyres заявила, что также завершит партнёрство, если Россию допустят к турниру.

90-й чемпионат мира по хоккею среди мужчин запланирован на 13–30 мая 2027 года в Дюссельдорфе, Гельзенкирхене и Мангайме.

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