Рекордные выступления британца Джоша Керра и кенийца Себастьяна Саве номинированы на награду за момент года на церемонии World Athletics Awards, которая состоится 29 ноября в Монако. Об этом сообщает BBC Sport.

Рекорд Керра в Лондоне

29-летний Керр в июле пробежал милю за 3 минуты 42,66 секунды на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. Он почти на полсекунды превзошёл рекорд, который на протяжении 27 лет принадлежал марокканцу Хишаму Эль-Герружу. Легкоатлета поддерживали зрители на Лондонском стадионе.

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Марафон Саве и третья номинация

В апреле 31-летний Саве стал первым спортсменом, преодолевшим дистанцию соревновательного марафона менее чем за два часа. Кениец победил в Лондонском марафоне с результатом 1 час 59 минут 30 секунд — более чем на минуту быстрее предыдущего рекорда Келвина Киптума, установленного в 2023 году.

В этом же забеге эфиоп Йомиф Кеджелча, финишировавший вторым, также преодолел двухчасовой барьер, а Джейкоб Киплимо на третьем месте превзошёл предыдущий рекорд. Третьим претендентом на награду стало завоевание Ботсваной титула в мужской эстафете 4×400 метров на World Relays перед домашней публикой.

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