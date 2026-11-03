Rekordowe występy Brytyjczyka Josha Kerra i Kenijczyka Sebastiana Sawe zostały nominowane do nagrody za moment roku podczas ceremonii World Athletics Awards, która odbędzie się 29 listopada w Monako. Poinformował o tym BBC Sport.

Rekord Kerra w Londynie

29-letni Kerr w lipcu przebiegł milę w 3 minuty i 42,66 sekundy podczas mityngu Diamentowej Ligi w Londynie. Poprawił o niemal pół sekundy rekord, który przez 27 lat należał do Marokańczyka Hichama El Guerrouja. Lekkoatletę wspierali widzowie na London Stadium.

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Maraton Sawe i trzecia nominacja

W kwietniu 31-letni Sawe został pierwszym sportowcem, który pokonał dystans maratonu w rywalizacji w czasie poniżej dwóch godzin. Kenijczyk wygrał Maraton Londyński z wynikiem 1 godzina 59 minut 30 sekund — o ponad minutę szybciej niż poprzedni rekord Kelvina Kiptuma, ustanowiony w 2023 roku.

W tym samym biegu Etiopczyk Yomif Kejelcha, który zajął drugie miejsce, również złamał barierę dwóch godzin, a Jacob Kiplimo na trzecim miejscu poprawił poprzedni rekord. Trzecim kandydatem do nagrody było zdobycie przez Botswanę tytułu w męskiej sztafecie 4×400 metrów podczas World Relays przed własną publicznością.

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