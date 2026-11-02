W polskiej Częstochowie Raków pokonał Pogoń Szczecin 3:1 w meczu 13. kolejki Ekstraklasy. Po pierwszej połowie gospodarze przegrywali 0:1, ale po przerwie strzelili trzy gole. Pogoń kończyła spotkanie w dziewiątkę i bez bramkarza.

Pogoń objęła prowadzenie w pierwszej połowie

Goście otworzyli wynik już w piątej minucie: Czurlinow zakończył zespołową akcję celnym strzałem pod poprzeczkę. W 40. minucie Raków otrzymał prawo do rzutu karnego po upadku Emrelego w polu karnym rywali, jednak Fadiga strzelił ponad bramką.

Według Interia Sport, w 46. minucie Emreli dośrodkował w pole karne, a Makuch wyrównał głową. W 73. minucie Racovițan po podaniu Otieno zdobył drugą bramkę dla Rakowa.

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Dwa wykluczenia pod koniec meczu

W 90. minucie Willen otrzymał drugą żółtą kartkę i został wykluczony z gry. Już minutę później bramkarz Pogoni Cojocaru sfaulował wychodzącego sam na sam Makucha i także zobaczył czerwoną kartkę. Jego miejsce w bramce zajął obrońca Keramitsis.

W siódmej minucie doliczonego czasu gry Tomasz Pieńko strzelił między nogami Keramitsisa i ustalił wynik meczu. Dla Rakowa było to trzecie zwycięstwo w obecnym sezonie ligowym, a Pogoń poniosła pierwszą porażkę od lipca.

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