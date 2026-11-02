W Australii analiza laboratoryjna próbki śliny zawodnika rugby league Josha Addo-Carra, pobranej po przydrożnym teście narkotykowym, dała wynik negatywny. Policja spodziewa się, że nie podejmie dalszych działań wobec 31-letniego sportowca, jednak jego przyszłość w klubie Parramatta Eels pozostaje niepewna, informuje ABC News Australia.

Decyzja klubu

W poniedziałek Addo-Carr spotkał się z kierownictwem Eels na posiedzeniu rady dyrektorów, aby odpowiedzieć na doniesienia o możliwym naruszeniu. W oświadczeniu klubu zaznaczono, że zawodnik i jego zespół prawny otrzymali możliwość przedstawienia swojego stanowiska, a decyzja zostanie podjęta po rozpatrzeniu wyjaśnień.

Prawnik sportowca, Elias Tabchouri, podziękował klubowi za czas na złożenie wyjaśnień. Według niego obrona pozytywnie ocenia negatywny wynik powtórnego testu, a Addo-Carr pozostaje związany z Parramatta Eels. Zapytany o występy zawodnika w barwach klubu w 2027 roku, prawnik odpowiedział, że jest to kwestia, którą muszą rozstrzygnąć Eels.

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Kontrola w Newtown

Według policji Nowej Południowej Walii około godziny 23:10 w piątek, 11 września 2026 roku, patrol zatrzymał pojazd na Enmore Road w Newtown do losowej kontroli. Test alkomatem kierowcy był negatywny. Wstępny test śliny miał rzekomo wykazać pozytywne wskazanie na kokainę, po czym próbkę płynu z jamy ustnej wysłano do badań kryminalistycznych.

Wynik laboratoryjny później okazał się negatywny. Addo-Carr zdobył 27 przyłożeń podczas pierwszych dwóch sezonów w Parramatta Eels. Prawie dwa lata temu Canterbury zwolniło go po pozytywnym teście na kokainę.

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