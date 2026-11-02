阿多-卡尔实验室检测结果为阴性——澳大利亚广播公司新闻

在澳大利亚，橄榄球联赛球员乔什·阿多-卡尔在路边毒品检测后，其唾液样本的实验室分析结果为阴性。警方预计不会对这名31岁运动员采取进一步行动，但他在帕拉马塔鳗鱼队的未来仍不确定，澳大利亚广播公司新闻报道。

俱乐部决定

周一，阿多-卡尔与鳗鱼队管理层在董事会会议上会面，就有关可能违规的报道作出回应。俱乐部在声明中表示，球员及其法律团队获得了陈述立场的机会，俱乐部将在审议解释后作出决定。

该运动员的律师埃利亚斯·塔布舒里感谢俱乐部给予时间作出解释。他表示，辩方积极看待复检结果为阴性，阿多-卡尔仍然忠于帕拉马塔鳗鱼队。当被问及该球员是否会在2027年代表俱乐部出赛时，律师表示，这一问题应由鳗鱼队决定。

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纽敦检查

据新南威尔士州警方称，2026年9月11日星期五约23时10分，巡逻人员在纽敦的恩莫尔路拦截了一辆汽车进行随机检查。司机的酒精呼气测试结果为阴性。初步唾液检测据称对可卡因呈阳性指示，随后口腔液样本被送往进行法医检验。

实验室结果随后显示为阴性。阿多-卡尔在效力帕拉马塔鳗鱼队的前两个赛季中达阵27次。近两年前，坎特伯雷在他可卡因检测呈阳性后将其解雇。

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