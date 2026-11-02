В Австралии лабораторный анализ образца слюны игрока в регбилиг Джоша Аддо-Карра после придорожной проверки на наркотики оказался отрицательным. Полиция ожидает, что не будет предпринимать дальнейших действий в отношении 31-летнего спортсмена, однако его будущее в клубе Parramatta Eels остаётся неопределённым, сообщает ABC News Australia.

Решение клуба

В понедельник Аддо-Карр встретился с руководством Eels на заседании совета директоров, чтобы ответить на сообщения о возможном нарушении. В заявлении клуба отметили, что игроку и его юридической команде предоставили возможность изложить свою позицию, а решение примут после рассмотрения объяснений.

Адвокат спортсмена Элиас Табчури поблагодарил клуб за время для объяснений. По его словам, защита положительно оценивает отрицательный результат повторного теста, а Аддо-Карр сохраняет приверженность Parramatta Eels. На вопрос о выступлениях игрока за клуб в 2027 году адвокат ответил, что этот вопрос должны решить Eels.

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Проверка в Ньютауне

По данным полиции Нового Южного Уэльса, около 23:10 в пятницу, 11 сентября 2026 года, патруль остановил автомобиль на Энмор-роуд в Ньютауне для случайной проверки. Тест водителя на алкоголь был отрицательным. Предварительный тест слюны якобы дал положительный показатель на кокаин, после чего образец ротовой жидкости направили на судебно-экспертное исследование.

Лабораторный результат позднее оказался отрицательным. Аддо-Карр занёс 27 попыток в течение первых двух сезонов в составе Parramatta Eels. Почти два года назад Canterbury уволил его после положительного теста на кокаин.

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