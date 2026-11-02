В польской Ченстохове «Ракув» обыграл щецинскую «Погонь» со счётом 3:1 в матче 13-го тура Экстраклясы. После первого тайма хозяева уступали 0:1, однако после перерыва забили трижды. «Погонь» завершала игру вдевятером и без вратаря.

«Погонь» повела в первом тайме

Гости открыли счёт уже на пятой минуте: Чурлинов завершил командную атаку точным ударом под перекладину. На 40-й минуте «Ракув» получил право на пенальти после падения Эмрели в штрафной площади соперника, однако Фадига пробил выше ворот.

По данным Interia Sport, на 46-й минуте Эмрели навесил в штрафную площадь, а Макух головой сравнял счёт. На 73-й минуте Рацовицан после подачи Отъено забил второй мяч «Ракува».

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Два удаления в концовке игры

На 90-й минуте Виллен получил вторую жёлтую карточку и был удалён. Уже через минуту вратарь «Погони» Кожокару сфолил на Макухе, который выходил один на один, и также увидел красную карточку. Его место в воротах занял защитник Керамицис.

На седьмой добавленной минуте Томаш Пенько пробил между ног Керамициса и установил итоговый счёт. Для «Ракува» это была третья победа в текущем сезоне лиги, а «Погонь» потерпела первое поражение с июля.

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