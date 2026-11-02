Ракув переміг Погонь 3:1 у матчі з двома вилученнями — Interia Sport

У польській Ченстохові «Ракув» обіграв «Погонь» зі Щецина з рахунком 3:1 у матчі 13-го туру Екстракляси. Після першого тайму господарі поступалися 0:1, але після перерви забили тричі. «Погонь» завершувала гру вдев’ятьох і без воротаря.

Погонь повела в першому таймі

Гості відкрили рахунок уже на п’ятій хвилині: Чурлінов завершив командну атаку точним ударом під поперечину. На 40-й хвилині «Ракув» отримав право на пенальті після падіння Емрелі у штрафному майданчику суперника, однак Фадіга пробив вище воріт.

За даними Interia Sport, на 46-й хвилині Емрелі навісив до штрафного майданчика, а Макух головою зрівняв рахунок. На 73-й хвилині Рацовітан після подачі От’єно забив другий м’яч «Ракува».

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Два вилучення наприкінці гри

На 90-й хвилині Віллен отримав другу жовту картку та був вилучений. Уже за хвилину воротар «Погоні» Кожокару сфолив на Макуху, який виходив сам на сам, і також побачив червону картку. Місце у воротах посів захисник Кераміціс.

У сьому додану хвилину Томаш Пенько пробив між ногами Кераміціса та встановив підсумковий рахунок. Для «Ракува» це була третя перемога в поточному сезоні ліги, а «Погонь» зазнала першої поразки від липня.

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