Польский футбольный клуб «Шлёнск» из Вроцлава отстранил словенского тренера Анте Шимунджу от работы с первой командой. Об этом клуб сообщил на своем сайте и в социальных сетях, пишет Interia Sport.

68 матчей во главе команды

Шимунджа провел во главе «Шлёнска» 68 матчей, а его средний показатель составил 1,47 очка за игру. В заявлении клуб поблагодарил специалиста за работу, ежедневное сотрудничество и возвращение команды в высший дивизион Польши — Экстраклассу.

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Вроцлавская команда занимает 16-е место в таблице PKO BP Ekstraklasa. В клубе также отметили, что команда неудачно начала сезон 2026/27.

Поражение от «Радомяка»

Последним матчем Шимунджи во главе «Шлёнска» стала игра против «Радомяка» из Радома в 13-м туре чемпионата Польши. Вроцлавский клуб проиграл со счетом 1:3, а единственный гол гостей в этой встрече забил Пшемыслав Банашак.

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