ФИФА предоставит членам своего совета возможность ознакомиться с частью документов, касающихся неудавшегося плана продать частным инвесторам доли в чемпионате мира. Документы можно будет просмотреть только лично в штаб-квартире организации в Цюрихе, Швейцария, сообщает BBC Sport.

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрём написал членам главного органа принятия решений организации, что доступ будет предоставлен на определенных условиях. Членам совета предложили в течение двух недель сообщить, хотят ли они ознакомиться с материалами. Какие именно документы будут доступны, пока неизвестно. По словам Графстрёма, такой порядок должен обеспечить соблюдение обязательств по конфиденциальности.

Требование УЕФА

В прошлом месяце УЕФА дала ФИФА время до 2 ноября, чтобы раскрыть подробности спорного предложения FIFA Forward Enterprise и ответить на вопросы об управлении и принятии решений. Письмо Графстрёма поступило за несколько часов до истечения этого срока.

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Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино извинился за отказ от плана на заседании совета, однако не предоставил полного объяснения того, как разрабатывалось предложение. Он попросил направлять вопросы в письменной форме.

Вопросы к ФИФА

По данным BBC Sport, в ФИФА сочли двухнедельный срок нереалистичным для ответов на более чем 100 вопросов УЕФА. В организации сослались на подготовку нового молодежного чемпионата мира в Азербайджане и внеочередного конгресса в конце месяца.

Источники также сообщили BBC Sport, что возможности ФИФА ответить на часть вопросов ограничивает юридическая процедура, инициированная УЕФА в США с требованием раскрыть доказательства и документы. УЕФА предупредил, что может подать уголовную жалобу в Швейцарии. Европейский футбольный союз заявлял, что ФИФА не ответила на ряд фундаментальных вопросов, в частности о механизме принятия решений и участии Совета ФИФА.

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