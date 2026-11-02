国际足联将允许其理事会成员查阅部分与向私人投资者出售世界杯权益的失败计划有关的文件。这些文件只能在该组织位于瑞士苏黎世的总部亲自查阅，BBC Sport报道。

国际足联秘书长马蒂亚斯·格拉夫斯特伦致函该组织主要决策机构的成员，称将在特定条件下提供查阅权限。理事会成员被要求在两周内告知是否希望查阅这些材料。目前尚不清楚具体哪些文件将可供查阅。格拉夫斯特伦表示，这一程序旨在确保遵守保密义务。

欧足联的要求

上个月，欧足联要求国际足联在11月2日前披露颇具争议的FIFA Forward Enterprise提案细节，并回答有关治理和决策的问题。格拉夫斯特伦的信函在截止期限结束前数小时送达。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

此前，国际足联主席詹尼·因凡蒂诺在一次理事会会议上就放弃该计划致歉，但未就该提案如何制定作出完整说明。他要求以书面形式提交问题。

对国际足联的质询

据BBC Sport报道，国际足联认为，要在两周内回答欧足联提出的100多个问题并不现实。该组织援引了筹备在阿塞拜疆举行的新一届青年世界杯，以及本月底举行特别代表大会的工作。

消息人士还告诉BBC Sport，国际足联回答部分问题的能力受到欧足联在美国启动的一项法律程序限制，该程序要求披露证据和文件。欧足联警告称，可能会在瑞士提出刑事投诉。欧洲足球协会表示，国际足联没有回答一系列根本性问题，其中包括决策机制以及国际足联理事会的参与情况。

关注我们在