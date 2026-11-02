FIFA umożliwi członkom swojej rady zapoznanie się z częścią dokumentów dotyczącą nieudanego planu sprzedaży prywatnym inwestorom udziałów w mistrzostwach świata. Dokumenty będzie można przeglądać wyłącznie osobiście w siedzibie organizacji w Zurychu w Szwajcarii, informuje BBC Sport.

Sekretarz generalny FIFA Mattias Grafström napisał do członków głównego organu decyzyjnego organizacji, że dostęp zostanie przyznany na określonych warunkach. Członkom rady zaproponowano, aby w ciągu dwóch tygodni poinformowali, czy chcą zapoznać się z materiałami. Obecnie nie wiadomo, które dokładnie dokumenty będą dostępne. Według Grafströma taki tryb ma zapewnić przestrzeganie zobowiązań dotyczących poufności.

Żądanie UEFA

W ubiegłym miesiącu UEFA dała FIFA czas do 2 listopada na ujawnienie szczegółów kontrowersyjnej propozycji FIFA Forward Enterprise oraz odpowiedź na pytania dotyczące zarządzania i podejmowania decyzji. List Grafströma nadszedł kilka godzin przed upływem tego terminu.

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Wcześniej prezydent FIFA Gianni Infantino przeprosił za wycofanie się z planu podczas posiedzenia rady, jednak nie przedstawił pełnego wyjaśnienia, w jaki sposób opracowano propozycję. Poprosił o przesyłanie pytań na piśmie.

Pytania do FIFA

Według BBC Sport w FIFA uznano dwutygodniowy termin za nierealistyczny, aby odpowiedzieć na ponad 100 pytań UEFA. Organizacja powołała się na przygotowania do nowych młodzieżowych mistrzostw świata w Azerbejdżanie oraz nadzwyczajnego kongresu pod koniec miesiąca.

Źródła poinformowały również BBC Sport, że możliwość udzielenia przez FIFA odpowiedzi na część pytań ogranicza procedura prawna wszczęta przez UEFA w Stanach Zjednoczonych, która wymaga ujawnienia dowodów i dokumentów. UEFA ostrzegła, że może złożyć skargę karną w Szwajcarii. Europejska federacja piłkarska oświadczyła, że FIFA nie odpowiedziała na szereg fundamentalnych pytań, w tym dotyczących mechanizmu podejmowania decyzji i udziału Rady FIFA.

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