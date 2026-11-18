Znana ukraińska sztangistka, czterokrotna mistrzyni Europy Kamila Konotop, została oficjalnie zawieszona w prawach do udziału w międzynarodowych zawodach z powodu pozytywnego wyniku testu antydopingowego. Poinformowała o tym Międzynarodowa Agencja Antydopingowa (ITA).

W próbce antydopingowej zawodniczki, pobranej 7 września 2026 roku, wykryto substancje zabronione – egzogenny testosteron i adiol. Substancje te sprzyjają szybkiemu przyrostowi masy mięśniowej i zwiększeniu siły.

Obecnie wobec Konotop zastosowano obowiązkowe tymczasowe zawieszenie. Ciężarowczyni ma prawo odwołać się od tej decyzji, a także zażądać przeprowadzenia analizy próbki „B”. Jeśli nie złoży odpowiedniego wniosku lub jeśli ponowna analiza potwierdzi wynik próbki „A”, naruszenie przepisów antydopingowych zostanie uznane za oficjalnie udowodnione.

25-letnia Kamila Konotop jest jedną z czołowych zawodniczek reprezentacji Ukrainy w podnoszeniu ciężarów. W swoim dorobku sportowym ma cztery tytuły mistrzyni Europy, srebrny medal mistrzostw świata z 2023 roku, a także udział w igrzyskach olimpijskich w 2021 i 2024 roku.

Źródło: Międzynarodowa Agencja Antydopingowa (ITA).

Piłkarz reprezentacji Ukrainy i londyńskiego „Tottenhama” Mykhailo Mudryk opowiedział o możliwych okolicznościach, w jakich zabroniona substancja znalazła się w jego organizmie. Mudryk został zdyskwalifikowany na cztery lata za naruszenie przepisów antydopingowych.

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