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Відому українську важкоатлетку, чотириразову чемпіонку Європи Камілу Конотоп офіційно відсторонили від міжнародних змагань через позитивну допінг-пробу. Про це повідомило Міжнародне агентство з тестування (ITA).

У допінг-пробі спортсменки, яку вона здала 7 вересня 2026 року, виявили заборонені речовини — екзогенний тестостерон та адіол. Вони сприяють швидкому нарощуванню м'язової маси та збільшенню силових показників.

Наразі до Конотоп застосували обов’язкове тимчасове відсторонення. Важкоатлетка має право оскаржити це рішення, а також вимагати проведення аналізу проби «Б». Якщо вона не подасть відповідний запит або якщо повторний аналіз підтвердить результат проби «А», порушення антидопінгових правил вважатиметься офіційно доведеним.

25-річна Каміла Конотоп є однією з лідерок збірної України з важкої атлетики. У її спортивному доробку — чотири титули чемпіонки Європи, срібна медаль чемпіонату світу 2023 року, а також участь у Олімпійських іграх 2021 та 2024 років.

Джерело: Міжнародне агентство з тестування (ITA).

Футболіст збірної України та лондонського «Тоттенгема» Михайло Мудрик розповів про можливі обставини потрапляння забороненої речовини в його організм. Мудрика дискваліфікували на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

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