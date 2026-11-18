Известную украинскую тяжелоатлетку, четырехкратную чемпионку Европы Камилу Конотоп официально отстранили от международных соревнований из-за положительного результата допинг-пробы. Об этом сообщило Международное агентство по тестированию (ITA).

В допинг-пробе спортсменки, которую она сдала 7 сентября 2026 года, обнаружили запрещенные вещества — экзогенный тестостерон и адиол. Они способствуют быстрому наращиванию мышечной массы и увеличению силовых показателей.

В настоящее время в отношении Конотоп применено обязательное временное отстранение. Тяжелоатлетка имеет право обжаловать это решение, а также потребовать проведения анализа пробы «Б». Если она не подаст соответствующий запрос или если повторный анализ подтвердит результат пробы «А», нарушение антидопинговых правил будет считаться официально доказанным.

25-летняя Камила Конотоп является одной из лидеров сборной Украины по тяжелой атлетике. В её спортивном активе — четыре титула чемпионки Европы, серебряная медаль чемпионата мира 2023 года, а также участие в Олимпийских играх 2021 и 2024 годов.

Источник: Международное агентство по тестированию (ITA).

Футболист сборной Украины и лондонского «Тоттенхэма» Михаил Мудрик рассказал о возможных обстоятельствах попадания запрещенного вещества в его организм. Мудрика дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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