0:00 / 0:00

Український вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик привернув увагу після виходу нового інтерв’ю з журналістом Дмитром Гордоном, у якому футболіст припустився кумедної помилки щодо України.

У ході інтерв'ю Гордон вирішив поставити гравцеві звичайне, здавалося б, запитання: яке місто у світі він вважає найкращим. Проте відповідь спортсмена виявилася абсолютно несподіваною. Не замислюючись, Мудрик впевнено відповів: «Україна».

Зрозумівши свою помилку майже миттєво, гравець одразу ж почервонів або знітився, після чого поспішив перепросити:«Україна. Місто? Ой, вибачте», – відреагував він.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/5446485062294405126.mp4

Журналіст із усмішкою уточнив очевидну річ: Україна – це держава, а не окреме місто, після чого запропонував футболісту спробувати ще раз. З другого разу вінгер «Челсі» впорався із завданням, відповівши: «Ну, міст багато. Лондон, мабуть», – назвав він столицю Великої Британії, де зараз проходить його клубна кар'єра.

Цей діалог миттєво розійшовся на цитати та меми в українському сегменті соцмереж.

Джерело: Дмитро Гордон

Раніше Мудрик припустив, що мельдоній потрапив до його організму в Україні.

Михайло Мудрик отримав травму гомілкостопа під час тренування «Тоттенгема». Українцю знадобиться кілька тижнів на відновлення, тому він, найімовірніше, пропустить найближчі матчі клубу та не встигне повернутися до збірної України на вересневі і жовтневі ігри.

Михайло Мудрик вийшов на полеу матчі «Тоттенгема» проти «Ноттінгем Форест». Український вінгер розпочав гру на лавці запасних, а на 75-й хвилині замінив Матіса Теля.

Читай нас у