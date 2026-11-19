Główny trener klubu piłkarskiego „Dynamo” z Briańska, Andrij Kanczelskis, postanowił zrezygnować ze stanowiska. W marcu 2025 roku ten były piłkarz kijowskiego „Dynamo” bezprawnie odwiedził okupowany przez Rosję ukraiński Krym.

W tym sezonie „Dynamo” z Briańska opuściło dywizję „Złoto” Drugiej Ligi. Wiosną 2027 roku drużyna zagra w grupie „Srebro”.

Kanczelskis stał na czele „Dynamo” z Briańska od grudnia 2024 roku.

Kanczelskis urodził się w 1969 roku w Kropywnickim (w tamtych czasach miasto nosiło nazwę Kirowograd). W barwach „Dynamo” występował w latach 1988–1990.

W latach 1991–1995 Kanczelskis był zawodnikiem „Manchesteru United”. W barwach tego klubu zdobył mistrzostwo Anglii (dwukrotnie), Superpuchar Europy, Puchar Anglii, Puchar Ligi Angielskiej oraz Superpuchar Anglii (dwukrotnie).

Po rozpadzie ZSRR Kanczelskis grał w reprezentacji Rosji w piłce nożnej.

Nie potępia on publicznie rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Warto zauważyć, że matka Andrieja Kanczelskiego na początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę mieszkała w Kropywnickim.

Informację tę podają rosyjskie media propagandowe.

Przypomnijmy, że po nielegalnej wizycie na Krymie rosyjski trener leci do Włoch na staż.



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