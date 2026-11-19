布良斯克“迪纳摩”足球俱乐部主教练安德烈·坎切尔斯基斯决定辞职。2025年3月，这位前基辅“迪纳摩”球员曾非法访问了被俄罗斯占领的乌克兰克里米亚地区。

本赛季，布良斯克“迪纳摩”队从第二联赛“黄金组”降级。2027年春季，该队将参加“白银组”的比赛。

坎切尔斯基斯自2024年12月起执掌布良斯克“迪纳摩”队。

坎切尔斯基斯于1969年出生于克罗皮夫尼茨基（当时该市名为基洛沃格勒）。1988年至1990年间，他曾效力于“迪纳摩”队。

1991年至1995年间，坎切尔斯基斯效力于“曼联”。 效力期间，他随队赢得了英格兰足球超级联赛冠军（两次）、欧洲超级杯、英格兰足总杯、英格兰联赛杯以及英格兰超级杯（两次）。

苏联解体后，坎切尔斯基斯曾代表俄罗斯国家足球队出战。

他并未公开谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。值得注意的是，截至俄罗斯对乌克兰发动全面入侵之时，安德烈·坎切尔斯基斯的母亲居住在克罗皮夫尼茨基。

据俄罗斯宣传媒体报道，情况正是如此。

需要提醒的是，在非法访问克里米亚后，这位俄罗斯教练飞往意大利参加培训。



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