Главный тренер брянского футбольного клуба «Динамо» Андрей Канчельскис решил уйти в отставку. В марте 2025 года бывший футболист киевского «Динамо» незаконно посетил оккупированный Россией украинский Крым.

В этом сезоне брянское «Динамо» покинуло дивизион «Золото» Второй лиги. Весной 2027 года команда сыграет в группе «Серебро».

Канчельскис возглавлял брянское «Динамо» с декабря 2024 года.

Канчельскис родился в 1969 году в Кропивницком (в то время город назывался Кировоград). В составе «Динамо» он выступал в 1988–1990 годах.

В 1991–1995 годах Канчельскис был игроком «Манчестер Юнайтед». В составе этого клуба он выиграл чемпионат Англии (дважды), Суперкубок Европы, Кубок Англии, Кубок Английской лиги, Суперкубок Англии (дважды).

После распада СССР Канчельскис выступал за сборную России по футболу.

Он публично не осуждает российскую агрессию против Украины. Стоит отметить, что мать Андрея Канчельскиса на момент начала полномасштабного вторжения РФ в Украину проживала в Кропивницком.

Об этом сообщается со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Напомним, что после незаконного посещения Крыма российский тренер летит в Италию на стажировку.



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