Piłkarz reprezentacji Ukrainy i londyńskiego „Tottenhama” Mykhailo Mudryk opowiedział o możliwych okolicznościach, w jakich zabroniona substancja mogła dostać się do jego organizmu.

Według niego mogło to mieć miejsce wyłącznie na Ukrainie, ponieważ, jak twierdzi, w Anglii taki preparat nie jest dostępny.

Mudryk zaznaczył, że w okresie, kiedy substancja mogła dostać się do jego organizmu, przyjeżdżał na Ukrainę wyłącznie w celu przebywania w obozie reprezentacji narodowej.

Piłkarz stwierdził, że w reprezentacji istniało wiele możliwości przedostania się meldonii do organizmu. W szczególności skrytykował brak odpowiedniego systemu kontroli nad lekami i suplementami, które otrzymują zawodnicy.

Według Mudryka dietetyk reprezentacji co dwa dni przynosił każdemu piłkarzowi kubeczek z tabletkami, które należało zażyć. Przed meczami taka praktyka nie miała miejsca.

Podkreślił, że problem leży w organizacji procesów w reprezentacji narodowej, a możliwych dróg przedostania się substancji do organizmu było, jego zdaniem, wiele.

Źródło: Wywiad Michaiła Mudryka dla Dmytro Gordona na YouTube

Amerykańska blogerka Jordyn Jones, z którą wiąże się piłkarz Mykhailo Mudryk, opublikowała nagranie wideo skierowane do swoich wielu milionów obserwujących na TikToku. Opowiedziała o skutkach wojny dla Ukraińców i wezwała świat, by nie zapomniał o Ukrainie.

Mykhailo Mudryk doznał kontuzji kostki podczas treningu „Tottenhama”. Ukrainiec będzie potrzebował kilku tygodni na powrót do zdrowia, dlatego najprawdopodobniej opuści najbliższe mecze klubu i nie zdąży wrócić do reprezentacji Ukrainy na wrześniowe i październikowe spotkania.

Mykhailo Mudryk pojawił się na boisku w meczu „Tottenhama” przeciwko „Nottingham Forest”. Ukraiński skrzydłowy rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, a w 75. minucie zastąpił Matisa Tela.

Źródło: Wywiad Mykhaila Mudryka udzielony Dmytrowi Gordonowi na YouTube.

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