Футболист сборной Украины и лондонского «Тоттенхэма» Михаил Мудрик рассказал о возможных обстоятельствах попадания запрещенного вещества в его организм.

По его словам, это могло произойти только в Украине, ведь в Англии, как он утверждает, такого препарата нет.

Мудрик отметил, что в период, когда вещество могло попасть в организм, он приезжал в Украину исключительно для пребывания в расположении национальной сборной.

Футболист заявил, что в сборной было немало возможностей для попадания мельдония. В частности, он раскритиковал отсутствие надлежащей системы контроля за препаратами и добавками, которые получают игроки.

По словам Мудрика, нутрициолог сборной раз в два дня приносил каждому футболисту стаканчик с таблетками, которые нужно было выпить. Перед матчами такой практики не было.

Он подчеркнул, что проблема заключается в организации процессов в национальной команде, а возможных путей попадания вещества в организм, по его мнению, было немало.

Источник: YouTube-интервью Михаила Мудрика Дмитрию Гордону

Американская блогерша Джордин Джонс, которую связывают с футболистом Михаилом Мудриком, опубликовала видеообращение к своей многомиллионной аудитории в TikTok. Она рассказала о последствиях войны для украинцев и призвала мир не забывать об Украине.

Михаил Мудрик получил травму голеностопа во время тренировки «Тоттенхэма». Украинцу понадобится несколько недель на восстановление, поэтому он, скорее всего, пропустит ближайшие матчи клуба и не успеет вернуться в сборную Украины на сентябрьские и октябрьские игры.

Михаил Мудрик вышел на поле в матче «Тоттенхэма» против «Ноттингем Форест». Украинский вингер начал игру на скамейке запасных, а на 75-й минуте заменил Матиса Теля.

Источник: YouTube-интервью Михаила Мудрика Дмитрию Гордону.

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