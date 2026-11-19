Na dzień 19 listopada ukraiński piłkarz wznowił treningi wraz z podstawowym składem londyńskiego klubu po przerwie.

Podaje się, że Mudryk nie zagra jeszcze 21 listopada w meczu z „Ipswich” w Premier League, ale 29 listopada Ukrainiec może już pojawić się na boisku w spotkaniu z „Sunderlandem”.

Skrzydłowy doznał kontuzji we wrześniu podczas treningu „Tottenhama”.

Mykhailo Mudryk doznał kontuzji kostki podczas treningu „Tottenhama”. Ukraińczyk będzie potrzebował kilku tygodni na powrót do zdrowia, dlatego najprawdopodobniej opuści najbliższe mecze klubu i nie zdąży wrócić do reprezentacji Ukrainy na wrześniowe i październikowe spotkania.

Mykhailo Mudryk pojawił się na boisku w meczu „Tottenhama” przeciwko „Nottingham Forest”. Ukraiński skrzydłowy rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, a w 75. minucie zastąpił Matisa Tela.

Przypomnijmy, że Mudryk znalazł się w kuriozalnej sytuacji podczas wywiadu udzielonego Gordonowi.

Wcześniej Mudryk zasugerował, że meldonium dostało się do jego organizmu na Ukrainie.

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