По состоянию на 19 ноября украинский футболист возобновил тренировки вместе с основным составом лондонского клуба после перерыва.

Отмечается, что против «Ипсвича» в АПЛ 21 ноября Мудрик ещё не сыграет, а 29 ноября украинец уже может выйти на поле в матче против «Сандерленда».

Вингер в сентябре получил травму на тренировке «Тоттенхэма».

Михаил Мудрик получил травму голеностопа во время тренировки «Тоттенхэма». Украинцу понадобится несколько недель на восстановление, поэтому он, скорее всего, пропустит ближайшие матчи клуба и не успеет вернуться в сборную Украины на сентябрьские и октябрьские игры.

Михаил Мудрик вышел на поле в матче «Тоттенхэма» против «Ноттингем Форест». Украинский вингер начал игру на скамейке запасных, а на 75-й минуте заменил Матиса Теля.

Напомним, Мудрик попал в курьезную ситуацию во время интервью Гордону.

Ранее Мудрик предположил, что мельдоний попал в его организм в Украине.

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