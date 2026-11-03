«Эвертон» победил «Ньюкасл» 1:0 в Премьер-лиге — The Guardian

«Эвертон» одержал выездную победу над «Ньюкаслом» со счётом 1:0 в матче Премьер-лиги на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Единственный мяч на 49-й минуте забил Тьерно Барри, отправивший мяч в пустые ворота после ошибки голкипера Лукаша Горничека, сообщает The Guardian.

Ошибка вратаря и удаление

В начале второго тайма Горничек не удержал удар Тайрика Джорджа с левого фланга, после чего Барри добил мяч в сетку. В первой половине встречи команды создали немного опасных моментов: Харви Барнс несколько раз смещался с левого фланга для удара, а Жоэлинтон пробил с разворота, но его попытку заблокировал Джеймс Тарковски.

Во втором тайме у «Ньюкасла» был шанс сравнять счёт, когда после подачи Барнса Энтони Эланга сыграл на дальней штанге. Мяч прокатился вдоль линии ворот, однако полностью её не пересёк, и «Эвертон» выбил его.

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Гости удержали преимущество

В конце матча «Ньюкасл» остался в меньшинстве: вышедший на замену Джейкоб Рэмзи в компенсированное время получил вторую жёлтую карточку. Хозяева нанесли 17 ударов, но только два из них пришлись в створ ворот. У «Эвертона» было пять точных ударов из 16 попыток.

Владение мячом было почти равным — 51% у «Ньюкасла» против 49% у «Эвертона». Для команды Маттиаса Яйссле это стало вторым поражением от «Эвертона» за пять дней: ранее она уступила 1:3 в Кубке английской лиги.

Джек Грилиш вновь не попал в заявку «Эвертона». По данным издания, он пропустил тренировку без разрешения, чем нарушил клубную дисциплину. В то же время в состав гостей после двух пропущенных матчей из-за протокола по сотрясениям мозга вернулся Джарред Брантуэйт.

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