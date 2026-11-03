Everton pokonał Newcastle 1:0 w Premier League — The Guardian

Everton odniósł wyjazdowe zwycięstwo 1:0 nad Newcastle w meczu Premier League na stadionie St James' Park. Jedynego gola w 49. minucie zdobył Thierno Barry, który skierował piłkę do pustej bramki po błędzie bramkarza Łukáša Hronička, informuje The Guardian.

Błąd bramkarza i czerwona kartka

Na początku drugiej połowy Hroniček nie zdołał zatrzymać strzału Tyrique'a George'a z lewej strony, po czym Barry dobił piłkę do siatki. W pierwszej połowie spotkania zespoły stworzyły niewiele groźnych sytuacji: Harvey Barnes kilkakrotnie schodził z lewej flanki do środka, by oddać strzał, a Joelinton uderzył z obrotu, lecz jego próbę zablokował James Tarkowski.

W drugiej połowie Newcastle miało szansę wyrównać, gdy po dośrodkowaniu Barnesa Anthony Elanga zagrał piłkę na dalszym słupku. Piłka przetoczyła się wzdłuż linii bramkowej, jednak nie przekroczyła jej całym obwodem, a Everton ją wybił.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Goście utrzymali prowadzenie

Pod koniec meczu Newcastle zostało osłabione: Jacob Ramsey, który wszedł z ławki, otrzymał drugą żółtą kartkę w doliczonym czasie gry. Gospodarze oddali 17 strzałów, ale tylko dwa były celne. Everton miał pięć celnych strzałów z 16 prób.

Posiadanie piłki było niemal równe — 51% dla Newcastle wobec 49% dla Evertonu. Dla zespołu Matthiasa Jaissle'a była to druga porażka z Evertonem w ciągu pięciu dni: wcześniej przegrał 1:3 w Pucharze Ligi Angielskiej.

Jack Grealish ponownie nie znalazł się w kadrze Evertonu. Według publikacji opuścił trening bez pozwolenia, przez co naruszył dyscyplinę klubową. Do składu gości po dwóch opuszczonych meczach z powodu protokołu dotyczącego wstrząśnień mózgu wrócił natomiast Jarrad Branthwaite.

Czytaj nas na