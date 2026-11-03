《卫报》：埃弗顿在英超1比0击败纽卡斯尔

埃弗顿在圣詹姆斯公园球场进行的一场英超比赛中客场以1比0战胜纽卡斯尔。第49分钟，蒂耶诺·巴里在门将卢卡什·霍尔尼切克失误后将球送入空门，打进全场唯一进球，据《卫报》报道。

门将失误与红牌

下半场开始后，霍尔尼切克未能控制住泰里克·乔治从左路射出的皮球，随后巴里补射破门。上半场两队创造的危险机会不多：哈维·巴恩斯数次从左翼内切射门，而乔林顿转身射门，但他的尝试被詹姆斯·塔尔科夫斯基封堵。

下半场，纽卡斯尔曾有机会扳平比分。当巴恩斯传中后，安东尼·埃兰加在远门柱处触球。皮球沿球门线滚动，但没有完全越过球门线，埃弗顿将球解围。

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客队守住领先优势

比赛尾声，纽卡斯尔少一人作战：替补出场的雅各布·拉姆齐在补时阶段领到第二张黄牌。主队完成17次射门，但只有两次射正。埃弗顿16次尝试中有5次射正。

控球率几乎持平——纽卡斯尔为51%，埃弗顿为49%。这是马蒂亚斯·雅伊斯勒的球队五天内第二次输给埃弗顿：此前他们在英格兰联赛杯中以1比3告负。

杰克·格里利什再次未能进入埃弗顿大名单。据该报称，他未经允许缺席训练，因此违反了俱乐部纪律。与此同时，贾拉德·布兰斯韦特在因脑震荡程序缺席两场比赛后重返客队阵容。

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