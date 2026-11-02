Australijski wszechstronny zawodnik Glenn Maxwell ogłosił zakończenie występów w reprezentacji narodowej w krykiecie. Jednocześnie 38-letni sportowiec będzie nadal grał w formacie T20 dla Melbourne Stars w Big Bash League, informuje Sky Sports News.

Ostatni mecz w reprezentacji

Ostatni mecz Maxwella dla Australii odbył się przeciwko Omanowi na tegorocznym Pucharze Świata T20. W tym spotkaniu zdobył dwa wickety, tracąc 13 runów w trzech overach swoim off-spin, i nie musiał wychodzić do odbijania.

Krykiecista powiedział, że miał nadzieję rozegrać pożegnalny mecz na Melbourne Cricket Ground, ale rozumie kierunek reprezentacji na odnowienie składu. Według niego zespół musi przyjrzeć się młodszym zawodnikom i dać im doświadczenie międzynarodowej presji przed igrzyskami olimpijskimi w 2028 roku.

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Rekordy i występy na mistrzostwach świata

Maxwell zdobył pięć century w międzynarodowych meczach T20 — to rekord, który dzieli z Hindusem Rohitem Sharmą. Należy również do grona pięciu australijskich krykiecistów, którzy zdobyli century we wszystkich trzech międzynarodowych formatach: testach, meczach jednodniowych i T20.

W czerwcu ubiegłego roku Maxwell zakończył karierę w formacie jednodniowym. Na Pucharze Świata 2023 zdobył 201 runów bez wyautowania z 128 piłek przeciwko Afganistanowi, gdy Australia odrobiła straty po wyniku 91-7 i osiągnęła cel 292 runów. W tym samym turnieju uzyskał najszybsze century w historii jednodniowych Pucharów Świata — z 40 piłek w meczu z Holandią.

Maxwell rozegrał dla reprezentacji Australii 286 meczów międzynarodowych: 149 jednodniowych, 130 T20 i siedem testów. W tym czasie zdobył ponad 7 tys. runów i 136 wicketów, a także wygrał jednodniowe Puchary Świata w 2015 i 2023 roku oraz Puchar Świata T20 w 2021 roku.

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