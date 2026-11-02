Zagłębie Lubin pokonało w Polsce Koronę Kielce 1:0 w meczu 13. kolejki Ekstraklasy. Jedyny gol spotkania w czwartej minucie został zapisany jako samobój Ariela Mosóra, informuje Interia Sport.

Samobój na początku meczu

Początek gry opóźnił się o 10 minut z powodu awarii elektronicznego systemu łączności między sędziami. Po rozpoczęciu meczu Marcel Reguła wbiegł w pole karne Korony i oddał strzał, a Mosór zmienił kierunek lotu piłki. Gol został zapisany jako samobój zawodnika drużyny z Kielc.

Według portalu część obserwatorów uważała, że zawodnik Zagłębia mógł zagrać ręką w epizodzie poprzedzającym zdobycie bramki. Sędziowie odpowiedzialni za VAR nie odnotowali naruszenia przepisów.

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Przewaga Korony nie zmieniła wyniku

Korona miała znacznie większe posiadanie piłki — 75% wobec 25% gospodarzy — i oddała 17 strzałów, podczas gdy Zagłębie strzelało 11 razy. Goście cztery razy trafili w światło bramki, a gospodarze raz. Bramkarz Zagłębia Zlatan Alomerović nie puścił gola, a bramkarz Korony Xavier Dziekoński kilkakrotnie uratował zespół przed drugim golem.

Dla Korony była to czwarta porażka z rzędu w meczach wyjazdowych. Przed wyjazdem do Lubina zespół przegrał trzy poprzednie spotkania na wyjeździe łącznym wynikiem 2:10.

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