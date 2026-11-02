«Заглембе» Любин в Польше победил «Корону» Кельце со счетом 1:0 в матче 13-го тура Экстраклясы. Единственный гол встречи на четвертой минуте был записан как автогол Ариэля Мосура, сообщает Interia Sport.

Автогол в начале матча

Начало игры задержали на 10 минут из-за неисправности электронной системы связи между арбитрами. После старта матча Марцель Регула вошел в штрафную площадь «Короны» и пробил, а Мосур изменил направление полета мяча. Гол был записан как автогол футболиста команды из Кельце.

По данным издания, часть наблюдателей считала, что игрок «Заглембе» мог сыграть рукой во время эпизода, предшествовавшего взятию ворот. Арбитры, отвечавшие за VAR, нарушения не зафиксировали.

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Преимущество «Короны» не изменило счет

«Корона» значительно больше владела мячом — 75% против 25% у хозяев — и нанесла 17 ударов, тогда как «Заглембе» пробил 11 раз. Гости четыре раза попали в створ ворот, хозяева — один. Вратарь «Заглембе» Златан Аломерович не пропустил, а голкипер «Короны» Ксавьер Дзеконьский несколько раз спас команду от второго гола.

Для «Короны» это поражение стало четвертым подряд в выездных матчах. До поездки в Любин команда проиграла три предыдущие гостевые встречи с общим счетом 2:10.

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