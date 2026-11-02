Udinese zwolniło trenera Kostę Runjaicia — Interia Sport

Włoski klub piłkarski Udinese ogłosił zwolnienie Kosty Runjaicia ze stanowiska trenera pierwszej drużyny. Klub poinformował o decyzji w oświadczeniu dla kibiców.

Oficjalne oświadczenie Udinese

Jak informuje Interia Sport, Udinese oświadczyło, że zwolniło Runjaicia ze stanowiska trenera pierwszej drużyny. Klub zaznaczył, że współpraca szkoleniowca z Bianconerimi zakończyła się po ponad dwóch latach pracy.

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W oświadczeniu włoski klub podziękował Runjaiciowi i jego sztabowi za pracę oraz życzył im sukcesów w dalszej karierze zawodowej. Udinese podkreśliło również, że w tym okresie drużynie udało się osiągnąć ważne cele, nie precyzując ich.

Wzmianki o reprezentacji Polski

Runjaić wcześniej pracował z polskimi klubami Legia i Pogoń. Według publikacji jest łączony z reprezentacją Polski. Po ogłoszeniu Udinese trener pozostał bez pracy.

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