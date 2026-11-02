«Удинезе» уволил тренера Косту Руньяича — Interia Sport

Итальянский футбольный клуб «Удинезе» объявил об увольнении Косты Руньяича с должности главного тренера первой команды. О решении клуб сообщил в заявлении для болельщиков.

Официальное заявление «Удинезе»

Как сообщает Interia Sport, в «Удинезе» заявили, что уволили Руньяича с должности тренера первой команды. В клубе отметили, что сотрудничество наставника с «бьянконери» завершилось после более чем двух лет работы.

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В заявлении итальянский клуб поблагодарил Руньяича и его штаб за работу и пожелал им успехов в дальнейшей профессиональной карьере. Также в «Удинезе» подчеркнули, что за этот период команде удалось достичь важных целей, не уточняя их.

Упоминания о сборной Польши

Руньяич ранее работал с польскими клубами «Легия» и «Погонь». По данным издания, его связывают со сборной Польши. После объявления «Удинезе» тренер остался без работы.

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